АМКУ оштрафував провайдера-монополіста цифрового ТБ "Зеонбуд" на 44 мільйони

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував оператора цифрової ефірної телевізійної мережі «Зеонбуд», раніше визнаного монополістом на ринку, на 44 млн грн за зловживання монопольним становищем, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава АМКУ Юрій Терентьєв.

«Тільки що АМКУ виніс рішення у справі щодо зловживання монопольним становищем «Зеонбуд»... Рішенням комітету накладено штраф у розмірі 44 млн грн», - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Антимонопольний комітет визнав провайдера «Зеонбуд» монополістом на ринку цифрового телебачення. Проте пізніше «Зеонбуд» оскаржив це розпорядження і в квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження АМКУ. У червні поточного року Апеляційний суд підтвердив законність визнання «Зеонбуда» монополістом на ринку цифрового телебачення.

Довідка УНІАН, «Зеонбуд» - національний оператор цифрової ефірної телевізійної мережі. Національна рада з телебачення і радіомовлення видала компанії ліцензію в грудні 2010 року на мовлення в стандарті DVB-T2.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником «Зеонбуду» є кіпрська компанія «Планбридж Лімітед» (частка - 100%).

У березні 2014 року голова парламентського комітету Микола Томенко на своєму персональному сайті розмістив інформацію про те, що власниками компанії є Олександр Янукович, Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов. Проте незабаром компанія спростувала цю інформацію.