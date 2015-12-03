На кордоні з РФ у Сумській області скупчуються вантажівки з турецькими товарами

У Сумській області станом на ранок 3 грудня перед міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення "Бачівськ" на кордоні з Російською Федерацією стоять 42 вантажівки із турецькими товарами.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Згідно із повідомленням, місцеві органи влади спільно із силами цивільного захисту Глухівського району надають допомогу водіям вантажівок різних країн, які не пропускає через кордон російська сторона з турецькими товарами.

У зв’язку з напруженою ситуацією 1 грудня було проведене засідання в Глухівській райдержадміністрації на чолі із заступником голови РДА Володимиром Картавим, за участю керівництва пункту пропуску, представників підрозділів митної служби, ДСНС, Національної поліції та інших служб району.

"Наразі на місці скупчення вантажівок організоване чергування прикордонників та поліції. Рятувальниками організовано підвіз технічної води для забезпечення побутових умов водіїв. Працівниками районної дорожньо-експлуатаційної дільниці додатково встановлено 4 баки для сміття та 2 туалети. В разі необхідності, за зверненням водіїв вантажівок, тут буде розгорнуто пункт обігріву", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Сумської митниці Головного управління Державної фіскальної служби в області, в зоні митного контролю вантажівки можуть стояти безкоштовно 10 днів. Далі – платно. Якщо плата не вноситься, то коли вартість стоянки перекриє вартість товару, що перевозиться, вантаж перейде у власність України.

Прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач повідомив УНІАН, що українська сторона без зволікань оформляє і пропускає вантажівки в бік російського пункту пропуску "Троєбортне", однак росіяни без пояснення причин повертають їх на українську територію. Водії автомобілів з турецьким товаром очікують рішення власника вантажу щодо його подальшої долі.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові після неодноразових попереджень збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Після даного інциденту Росіяи ввела економічні санкції щодо Туреччини. Зокрема, введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини.

Станом на на 16.00 2 грудня перед міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення "Бачівськ" на кордоні з Російською Федерацією стояли більше 50 вантажівок із турецькими товарами.