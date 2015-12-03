УЗ направить 1,5 мільярда на створення умов для людей з особливими потребами

19:17, 03 грудня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Нова програма створення належних умов для людей з особливими потребами передбачає відповідне облаштування не тільки великих вокзалів, але і більш дрібних ж/д об'єктів.

Фото УНИАН

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до 2016 року направити 1,5 млрд грн на створення належних умов для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів залізничної інфраструктури.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», нова програма створення належних умов для людей з особливими потребами передбачає відповідне облаштування не лише великих вокзалів, але малих залізничних об'єктів.

Як повідомляється, наступного року залізничники мають намір провести роботи в цьому напрямку на вокзалах і станціях, зокрема: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Броди, Стрий, Мостиська, Дрогобич, Ковель, Здолбунів, Сарни, Мукачево, Тернопіль, Львів, Маневичі, Хуст, Ківерці, Ясиня, Рогатин, Київ, Вінниця, Козятин, Хмельницький, Біла Церква, Фастів, Бердичів, Шепетівка, Миронівка, Кам'янець-Подільський, Жмеринка, Брюловецький, Вирівка, Глухів, Дубов’язовка, Камка, Кошари, Макове, Бондарівка, Макошине, Низківка, Горбанці, Видубичі, Коростень, Харків, Суми, Полтава, Лосєве, Ізюм, Кременчук, Лубни, Гребінка, Прилуки, Ромни, Красноград, Мерефа, Основа, Козача Лопань.

Також планується облаштувати станції Лозова, Смородине, Куп'янськ, Пісочин, Водяне, Южний, Аксютовка, Андріївка, Великий Бурлук, Сироватка, Гадяч, Григорівка, Херсон, Миколаїв, ім. Т. Шевченка, Олександрія, Роздільна, Вапнярка, Котовськ, Первомайськ-на-Бузі, Помічна, Знам'янка, Кіровоград, Черкаси, Давлет-Агач, Алияга, Біла Криниця, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Мелітополь, Пологи, Нікополь, Кривий Ріг, Марганець, Апостолове, Синельникове, Дніпродзержинськ, Чаплине, Павлоград, П'ятихатки, Новоолексіївка, Таврійськ, Павлопілля.

Зокрема, для осіб з обмеженими можливостями планується обладнати пандусами і поручнями вокзали, зали очікування і кабіни санітарних приміщень. Крім того, передбачається встановити знижені бордюри пішохідного тротуару для можливості безперешкодного пересування людей на візках, а також відкрити квиткові каси із заниженими підвіконням для обслуговування пасажирів такої категорії.

Крім цього, «Укрзалізниця» планує за необхідності встановити таблички візуальної інформації рельєфним літерно-цифровим шрифтом та шрифтом Брайля, рельєфно-тактильні лінії по краях платформ.

Також для поліпшення якості обслуговування пасажирів з особливими потребами буде проводитися навчання чергового персоналу вокзалів, станцій і працівників поїзних бригад.

Довідка УНІАН. На залізницях України є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів у візках, в кожному з них є салонний візок, що дозволяє пересуватися проходом вагона. При цьому для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями у кожному вагоні виділено 6-8 посадочних місць, про які інформують написи «Місця для інвалідів».

Всі 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem, а також один міжрегіональний поїзд локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу мають по два місця, спеціально пристосованих для перевезення інвалідів.

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