У Росії підрахували втрати аеропортів від заборони польотів до України, Єгипту та Туреччини

Про це повідомив виконавчий директор аеропорту "Домодєдово" Денис Нуждін, передають РИА Новости.

"Частка тих напрямків, щодо яких введено обмеження в повітряному сполученні, становить близько 20% від загальної кількості напрямків по Московському авіаційному вузлу", — повідомив він.

За його словами, від закриття авіасполучення з Туреччиною аеропорти втратять 10% напрямків, в Єгипет — 8%, 2% напрямів раніше становили польоти до України.

"І, за нашими прогнозами, доходи від цих напрямків, на нашу думку, повною мірою навряд чи будуть компенсовані прибутковістю по сегменту внутрішніх повітряних ліній", — повідомив Нуждін.

За його підрахунками, пасажир іноземних компаній приносить аеропортам "в 2-2,5 разу більше доходу, ніж пасажир внутрішніх ліній".

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста РФ.

8 листопада указ про припинення польотів з Росії до Єгипту підписав президент Володимир Путін. Зупинка польотів викликана тим, що 31 жовтня ісламісти збили Airbus A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", який летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Всі 224 людини, що знаходилися на борту (в основному росіяни), загинули.

З 1 грудня Росія ввела заборону на чартерні авіапольоти до Туреччини за винятком рейсів, які вивозять російських туристів з цієї країни.