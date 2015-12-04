Новий Шовковий шлях: Туреччина і Китай доставлятимуть вантажі до Європи в обхід Росії

Туреччина на тлі загострення відносин з Росією домовилася c колишніми радянськими республіками про розвиток проекту з доставки вантажів до Європи в обхід російської території.

Наступного року новою залізничною гілкою Баку-Тбілісі-Карс планують відправити перші кілька тисяч контейнерів, пише «Лента.ру».

Великі логістичні компанії з Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану і Туреччини в кінці листопада підписали в Стамбулі документ про створення консорціуму для перевезення вантажів з Піднебесної до Європи в обхід російської території. Засновники — китайська Minsheng Logistics, грузинська Trans Caucasus Terminals (TCT), казахстанська KTZ Express (входить до складу Казахстанської залізниці), азербайджанська Karvan Logistics і Азербайджанське каспійське морське пароплавство. Туреччина виступила в якості асоційованої сторони.

Угода була підписана в розпал кризи у відносинах Росії з Туреччиною через збитий турецькими ВВС російський бомбардувальник Су-24.

Ідея створити транспортний коридор з КНР до Європи, минаючи Росію (насамперед, Транссиб), насправді не нова. Колишні радянські республіки шукають обхідні шляхи для транзиту продукції з азіатського регіону в ЄС з моменту розвалу СРСР. Зокрема, угоду про розвиток коридору Європа — Кавказ — Азія (ТРАСЕКА, об'єднує 13 країн) було підписано ще в 1998 році. Будівництво залізничної лінії Баку — Тбілісі — Карс протяжністю 826 кілометрів, ключової для Транскаспійського маршруту, почалося вісім років тому (введення заплановане на 2016-й рік).

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Транскаспійським транспортним коридором в 2016 році планують перевезти перші кілька тисяч контейнерів з Китаю в напрямку Туреччини та ЄС.

До проекту може підключитися Україна - через нашу територію азіатські товари вирушать в Північну і Східну Європу.