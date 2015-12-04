Депутат пропонує внести "Укрзалізницю" до переліку заборонених до приватизації об'єктів

Проект закону про внесення створеної наприкінці жовтня на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічної акціонерної компанії до переліку об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, зареєстровано у Верховній Раді.

Відповідний законопроект №3582 про внесення змін до закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо внесення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в перелік об'єктів, які не підлягають приватизації) зареєстрований на парламентському сайті сьогодні, 4 грудня, але текст документа поки відсутній.

Автором документа є позафракційний народний депутат Юрій Левченко.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня міністр інфраструктури Андрій Пивоварський подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект про внесення публічної акціонерної компанії "Українська залізниця" до переліку об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації.

Створена в кінці жовтня на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічна акціонерна компанія 1 грудня розпочала свою господарську діяльність. Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.

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Розроблений Мінінфраструктури у травні цього року законопроект щодо залізничного транспорту в новій редакції, зокрема, передбачає створення ряду нових органів - Державного агентства залізничного транспорту, державних органів з безпеки на транспорті та Комісії з розслідування аварій на транспорті. Остання підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету міністрів.