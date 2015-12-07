Росія втратила військовий супутник, який розробляли 15 років

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ».

Міжвідомча комісія була створена після того, як через неполадки з розгінним апаратом не вдалося вивести на орбіту супутник «Канопус-СТ». Сам запуск зарахований як успішний, тому що запущена з космодрому в Плесецьку ракета «Союз-2.1 У» своє завдання виконала. Попередньою причиною події стали неполадки кріплень розгінного блоку і космічного апарату, які не розкрилися вчасно.

Сам супутник разом із розгінним блоком вибухне при вході в щільні шари атмосфери в найближчі 2-3 дні. За словами експертів, уламки до землі долетіти не повинні.

«Канопус-СТ» розцінювався як апарат подвійного призначення, за допомогою якого військові могли здійснювати розвідувальну діяльність в океані, наприклад, обслуговувати підводні човни в зануреному стані. Він повинен був пропрацювати на орбіті п'ять років.

Запуск, який відбувся 5 грудня, став другим для ракет легкого класу «Союз-2.1». Були запущені супутники «Космос-2511» і «Космос-2512», повідомлялося, що з ними встановили зв'язок. Однак 6 грудня стало відомо, що один з військових супутників не відокремився від розгінного блоку.