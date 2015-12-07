Аеропорт "Одеса" через туман частково змінив графік прийому і відправлення літаків

Міжнародний аеропорт «Одеса» у понеділок частково змінив графік прийому і відправлення літаків через сильний туман.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, літак, на який очікували з Тель-Авіва (Ізраїль) о 4.15, не прибув, оскільки змінив маршрут. Рейс зі Стамбула (Туреччина), прибуття якого планувалося о 9.10, скасовано. Затримується рейс із Борисполя на 8.00.

Також скасовано відправлення на Стамбул, заплановане з Одеси о 10.05, і затримується виліт літака до Бориспіля – замість 7.00 планується об 11.00.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.