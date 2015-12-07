Україна і Китай будуть нарощувати вантажоперевезення в обхід Росії

«Сторони підписали спільну заяву про співпрацю в галузі організації інтермодальних перевезень вантажів у напрямку Азія - Європа - Азія та меморандум про взаєморозуміння між УДЦТС "Ліски" та Rail Cargo Hungaria AG», - сказано в повідомленні.

Крім того, міністерство підписало меморандум про співпрацю з Китайською торговою асоціацією.

Зокрема, підписання меморандуму відбулось 3 грудня в Одесі під час організованого Мінінфраструктури міжнародного форуму "Поєднуючи Європу і Азію: новий погляд на формування системи трансконтинентальних маршрутів", в якому взяли участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Китайської Народної Республіки та країн, через які проходить Південний шовковий шлях – Азербайджан, Казахстан і Грузія.

Крім того, учасники заходу обговорили шляхи підвищення транзитного потенціалу України, зокрема, створення конкурентних тарифних умов на залізниці, спрощення процедури оформлення документів та контролю на кордоні, взаємодію перевізників та контролюючих органів за принципом "єдиного вікна".

«Наше завдання - поєднати захід і схід, а в центрі розмістити Україну. Участь в новому шовковому шляху для нашої країни - це зрозумілі для міжнародного співтовариства правила роботи та прозорі інвестиції», - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Україна запропонувала обговорити з низкою азіатських країн, зокрема з Китаєм, Азербайджаном, Казахстаном, а також Грузією, можливість запуску поїзда у напрямку Каспійського моря і Великого шовкового шляху.

До Китайської торгової асоціації, яка 7 вересня розпочала свою роботу в Україні, увійшло 15 українських і китайських компаній.

Торговий обіг України з Китаєм за перші 6 місяців 2015 року становив 3,23 млрд дол. При цьому сальдо зовнішньої торгівлі з цією країною склало «мінус» 0,3 млрд дол.

Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км, в тому числі протяжність міжнародних транспортних коридорів по території України становить 3,2 тис. км.