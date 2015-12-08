МінАПК вимагає скасувати підняття залізничних тарифів

Про це сьогодні заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

За його словами, українська аграрна продукція вже має досить високі витрати на логістику.

«На одну третину підняти ціну – це досить серйозно впливає на логістичний ланцюжок і, як результат, може вплинути на конкурентоспроможність нашої продукції на зовнішніх ринках. Ми і так, на сьогоднішній день, не є найдешевшими, а в деяких випадках, я б сказав, навіть вище середнього знаходимося по логістиці і навіть десь на певній межі», - зазначив перший заступник міністра АПК.

Він також додав, що ціноутворення залізничного тарифу має бути прозорим і прогнозованим, тому стрімке зростання логістичних витрат також негативно позначиться на інвестиційній привабливості вітчизняного аграрного сектора.

«Нікому з нас не подобається, коли це відбувається відразу на 30%. І це, напевно, найбільш неприємна річ. Бо, одна справа, коли бізнес орієнтується, що в цьому році буде підвищення на 10%, в наступному – ще на 10%, ще через рік – знову 10%. Тоді ви всі розумієте, можете розрахувати і передбачити. І, виходячи з попиту на ту чи іншу культуру, будете далі приймати рішення, сіяти вам кукурудзу або, врешті-решт, посіяти гречку, яка завтра дасть вам дещо інший результат. Це є проблемою, яку потрібно для себе розуміти. Це те, що завжди відштовхує будь-якого інвестора, коли він не розуміє свою майбутню перспективу», - підкреслив Ярослав Краснопольський.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» має намір протягом 2016 року підвищити тариф на вантажні перевезення на 32%. Перше підвищення відбудеться з 1 січня, а з 1 липня залізничний тариф зросте ще в середньому на 15%.

Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко заявив, що підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення може загальмувати розвиток української економіки.