Над Атлантикою згорів російський супутник, на розробку якого пішло 15 років
Російський космічний апарат "Канопус-СТ" у зв'язці з блоком виведення "Волга" зійшов з орбіти, його уламки згоріли в щільних шарах атмосфери над Атлантикою.
Про це розповіло високопоставлене джерело в штабі Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, повідомляє ТАСС.
"Сьогодні вранці космічний апарат разом з блоком виведення "Волга" увійшли в атмосферу над південною частиною Атлантики. Вони повністю згоріли в щільних шарах атмосфери", - сказав співрозмовник агентства.
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Як повідомляв УНІАН, міжвідомча комісія РФ визнала втрату супутника подвійного призначення після запуску 5 грудня. Його розробляли з початку 2000 років, а з 2011 року велося його активне доопрацювання та підготовка до запуску.
"Канопус-СТ" розцінювався як апарат подвійного призначення, за допомогою якого військові могли здійснювати розвідувальну діяльність в океані, наприклад, обслуговувати підводні човни в зануреному стані. Він повинен був пропрацювати на орбіті п'ять років.