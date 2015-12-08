Над Атлантикою згорів російський супутник, на розробку якого пішло 15 років

10:35, 08 грудня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Російський космічний апарат "Канопус-СТ" у зв'язці з блоком виведення "Волга" зійшов з орбіти, його уламки згоріли в щільних шарах атмосфери над Атлантикою.

Супутник згорів у щільних шарах атмосфери / Фото пресс-центр ОАО "РКК "Энергия"

Про це розповіло високопоставлене джерело в штабі Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні вранці космічний апарат разом з блоком виведення "Волга" увійшли в атмосферу над південною частиною Атлантики. Вони повністю згоріли в щільних шарах атмосфери", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, міжвідомча комісія РФ визнала втрату супутника подвійного призначення після запуску 5 грудня. Його розробляли з початку 2000 років, а з 2011 року велося його активне доопрацювання та підготовка до запуску.

"Канопус-СТ" розцінювався як апарат подвійного призначення, за допомогою якого військові могли здійснювати розвідувальну діяльність в океані, наприклад, обслуговувати підводні човни в зануреному стані. Він повинен був пропрацювати на орбіті п'ять років.

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