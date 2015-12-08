Проїзд в швидкісних поїздах "Інтерсіті" подорожчає з 1 січня

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на 5%.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства Олександр Завгородній.

"Враховуючи, що тарифи на перевезення пасажирів тривалий час, особливо в швидкісних поїздах, ніяк не змінювалися, то з УЖСК (державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія", оперує швидкісними поїздами - УНІАН) буде підвищення тарифів на 5% з перевезень, по першому класу "Інтерсіті+" з 1 січня", - сказав Завгородній.

За його словами, тариф зросте у зв'язку з подорожчанням електроенергії на 7%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що незважаючи на складну економічну ситуацію, не має наміру підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.

"Укрзалізниця" підкреслювала, що залізниці несуть значне фінансово-економічне навантаження, забезпечуючи перевезення 17 пільгових категорій населення. Зокрема, протягом 10 місяців поточного року "Укрзалізниця" перевезла пільговиків на суму 603,4 мільйона, а отримала компенсацію від місцевих бюджетів лише на 143,14 мільйона гривень, або 23,7% від суми наданих послуг.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у всіх видах сполучення в 2014 році склали понад 7,9 мільярда гривень, а за період з 2008 по 2013 роки ця цифра сягнула 33,5 мільярда гривень.

Раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про те, що "Укрзалізниця" поки не прийняла рішення про підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах у 2016 році.

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Разом з тим, "Укрзалізниця" планує в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15%, а з 1 липня – ще на 15%.