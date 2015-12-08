"Укрзалізниця" отримала два залізничні пороми

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), отримало в своє управління два залізничних пороми, що перебувають на балансі Адміністрації морських портів (АМПУ) і раніше орендованих судноплавною компанією "Укрферрі" (Одеса).

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив виконуючий обов'язки голови правління акціонерної компанії Олександр Завгородній.

"Забрали нарешті пороми, вони у нас на балансі. Ми провели обстеження поромів, будемо ремонтувати і плануємо в січні піти першим поїздом у напрямку Казахстану, є вантаж під нього і розуміння того, що ми робимо, це нормальний варіант для просування", - сказав Завгородній.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у вересні 2015 року Україна повернула під своє управління залізнично-поромний флот, переданий в оренду приватному оператору – судноплавної компанії "Укрферрі". Зокрема, суду "Герої Шипки", "Герої Плевни" (залізничні пороми), а також "Каледонія" (автомобільний пором) були передані від "Укрферрі" на баланс Іллічівського морського порту – єдиного в акваторіях України, що займає залізнично-поромним мостом.

Повернення державі цілісного майнового комплексу від компанії "Укрферрі" ініціював Фонд держмайна України (ФДМУ). За оцінкою ФДМУ, балансова вартість даних активів на момент початку процедури повернення становила близько 30 мільйонів гривень (близько 1,3 мільйона доларів).

Раніше "Укрзалізниця" планувала до 1 грудня завершити процедуру передачі одному зі своїх філій - "Центру транспортного сервісу "Ліски" двох залізничних поромів.

За словами Завгороднього, передача в управління "Укрзалізниці" цього флоту дозволить зменшити вартість тарифу і збільшити швидкість доставки вантажів.

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21 жовтня було зареєстровано публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі "Укрзалізниці". Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.