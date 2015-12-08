"Укрзалізниця" сподівається на затвердження свого фінплану на наступний рік 9 грудня

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") сподівається, що проект фінансового плану компанії на 2016 рік буде затверджений на засіданні Кабінету міністрів у середу, 9 грудня.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки голови правління ПАТ Олександр Завгородній.

"Сьогодні Мінекономіки дало позитивний висновок, Мінфін також погодив. Ми плануємо, що після цього відбудеться захист фінплану на 2016 рік. Щойно це відбудеться, ми одразу почнемо працювати над тим, щоб не було таких проблем, як цього року", - повідомив Завгородній.

За його словами, на даний час "Укрзалізниця" поки що не сформувала остаточний план закупівель для залізничної галузі на 2016 рік у зв'язку із неузгодженим фінплану компанії.

"План закупівель ми поки не сформували. Ми сподіваємося, що фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік буде затверджено в цю середу (9 грудня - УНІАН)", - підкреслив Завгородній.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський чекав, що проект фінплану "Укрзалізниці" буде винесений на розгляд Кабінету міністрів 2 грудня.

За його словами, проект фінансового плану на 2016 рік не передбачає залучення зовнішніх запозичень. Однак, документ передбачає закупівлю до чотирьох нових швидкісних пасажирських поїздів за рахунок власних коштів "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" заклала в проекті фінансового плану на 2016 рік отримання доходу в розмірі 78 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік був затверджений в кінці липня цього року. Як уточнив міністр інфраструктури Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року збитки "Укрзалізниці", становитиме 47 мільйонів гривень, доходи від вантажних перевезень – 7,4 мільярда гривень, від перевезення пасажирів – 251 мільйон гривень.

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За даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень, що на 4% менше, ніж 2013 року.