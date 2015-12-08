Air France навесні відновить польоти в Іран

Про це йдеться в заяві компанії, передає Бі-бі-сі. З квітня 2016 року щотижня в Іран літатимуть три рейси авіакомпанії Air France.

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"Air France демонструє своє прагнення розвиватися в країні, яка показує динамічне зростання", - йдеться в заяві.

Прямі рейси між Тегераном і Парижем були припинені в 2008 році з економічних причин.

Відновлення прямих рейсів це ще один знак того, що відносини між Іраном і країнами Заходу налагоджуються, відзначають експерти.

У липні 2015 року Іран і країни Заходу досягли домовленості щодо ядерної програми країни. Очікується, що вже в першому кварталі 2016 року країни Заходу почнуть знімати санкції з Ірану.

Санкції проти Ірану були введені в 2006, 2007, 2008 і 2010 роках. Вони обмежують торговельно-економічне, інвестиційне та технологічне співробітництво з Іраном.

Французькі чиновники очікують, що по мірі зняття санкцій Франція та Іран укладуть кілька угод, у тому числі в авіасекторі.