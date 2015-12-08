Двоповерховий потяг "Skoda" після тривалого простою повернеться на рейки

Один із двох двоповерхових пасажирських електропоїздів чеської компанії Skoda, які перебувають на балансі ПАТ "Українська залізниця", після тривалого простою буде знову введено в експлуатацію 25 грудня, у зв'язку із завершенням ремонтних робіт.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив виконуючий обов'язки голови правління ПАТ Олександр Завгородній.

"Сьогодні ми маємо в експлуатації два потяги Skoda, 25 грудня перший потяг, який простояв півтора року, піде в роботу. Це сталося внаслідок затримки з ремонтом рухомого складу з боку чеської компанії. Другий поїзд з цієї ж причини буде запущений в середині березня 2016 року", - сказав Завгородній.

За його словами, обидва міжрегіональних склади будуть курсувати за маршрутом Кременчук - Полтава.

"Це регіональний поїзд і його середньодобовий пробіг 350 км порівняно з поїздами Hyundai, які в добу проходять 1200 км", - зазначив Завгородній.

Крім того, він повідомив, що "Укрзалізниця" провела переговори з великими машинобудівними компаніями, одними з світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту - Alstom, Siemens і Bombardier, щодо перспектив співпраці з українською стороною з питань оновлення рухомого складу, зокрема, закупівлі локомотивів на колію 1 520 мм з комбінованим струмом.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" планувала до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.

За оцінками компанії, за період простою кожен поїзд не приніс близько 320 млн грн доходу від перевезення пасажирів.

Чеські електропоїзди Skoda раніше курсували на маршрутах з Сімферополя до Харкова і Донецька, пізніше планувалося призначити їх на маршрут Харків - Донецьк. В лютому 2014 року потяги надійшли в управління Південної залізниці з управління "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК), яка експлуатує швидкісні поїзди.

Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.