Клімкін заявив про перспективи участі України в розвитку нового "Шовкового шляху"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час звіту про діяльність міністерства з часу формування чинного складу уряду.

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Клімкін пояснив: ідея "Шовкового шляху" полягає в тому, що "це умовно не одна залізниця, яка йде через конкретні порти, або дві залізниці як колись там був... Транссибірський шлях".

"Ідея "Шовкового шляху" саме в тому, щоб створити конкурентну мережу різних транспортних шляхів, створити абсолютно іншу логістику", - пояснив Клімкін.

Міністр розповів, що минулого тижня в рамках міністерського засідання ОБСЄ у Бєлграді також було проведено міністерське засідання ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова).

"Ми домовились працювати, в тому числі і з Китаєм, і з Японією саме у форматі ГУАМ, враховуючи азербайджанські, грузинські, молдовські та наші можливості", - сказав Клімкін.

Міністр пояснив, що це означає не стільки уніфікацію тарифів, а розвиток оптимальної і сучасної логістики. Він додав, що нещодавні візити президента України Петра Порошенка до Казахстану та Туркменістану були присвячені, в тому числі, і транспортній складовій. Клімкін нагадав, що особисто в Кореї у Сеулі спеціально обговорював це питання.

"Це питання конкурентоспроможності наших шляхів. Бажаючих працювати з Україною багато. Ми маємо просто продемонструвати, що наші шляхи саме в комбінації - не одна залізниця, не один порт, не один логістичний термінал -працюють ефективно", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

На його переконання, Україна в цьому напрямку має дуже непогані шанси .