Аеропорт "Одеса" досі працює із частковими змінами прийому і відправлення літаків

Як повідомили УНІАН в аеропорту, літак, який очікувався з Тбілісі (Грузія) о 10.05, скасовано. Рейс Шарм-ель-Шейха (Єгипет), прибуття якого планувалося об 11.05, затримується на годину.

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Також скасовано відправлення на Тбілісі, заплановане з Одеси об 11.05. Про інші зміни поки що не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт "Одеса" частково змінив графік прийому і відправлення літаків через сильний туман у понеділок, 7 грудня.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.