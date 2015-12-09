"Укрзалізниця" додала на Новий рік і Різдво 19 поїздів

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на період новорічних і різдвяних свят 2015/2016 року збільшило до 19 кількість додаткових поїздів, додавши два поїзди Київ - Одеса і Харків - Одеса, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд №223/224 Київ - Одеса відправиться в рейси 30 грудня: з Києва о 09:38, з прибуттям до Одеси того ж дня о 19:51, а в зворотному напрямку - о 10:16, з прибуттям до Києва о 19:52.

Поїзд №270/269 відправиться з Одеси 29 грудня о 15:33 і прибуде до Харкова наступного дня у 08:20, а назад з Харкова - 30 грудня 16:13 і прибуде до Одеси 31 грудня о 9:18.

У компанії також нагадали, що, крім призначених 19 додаткових поїздів на новорічні свята також призначено 69 рейсів для 13 цілорічних поїздів на популярних напрямках.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на 16 додаткових поїздів, які курсують у період новорічних і різдвяних свят, а загалом на цей період компанія планує призначити більш як 20 додаткових поїздів.

Крім того, «Укрзалізниця» на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.

Також із введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки «Укрзалізниця» повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.