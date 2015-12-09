Підприємства "Укрзалізниці" повністю забезпечені замовленнями на 2016 рік

Всі підприємства, що входять до складу акціонерної компанії "Українська залізниця", створеної на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), повністю забезпечені замовленнями на 2016 рік.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в ході річного звіту економічного блоку уряду в Кабміні.

"На 2016 рік всі підприємства "Укрзалізниці" забезпечені замовленнями. Тобто, всі люди вийшли на роботу", - сказав він і додав, що ще на початку поточного року підприємство працювало за графіком.

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Як повідомляв УНІАН, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" у вівторок, 1 грудня, розпочала свою господарську діяльність.

21 жовтня цього року уряд зареєстрував Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця". Раніше, 2 вересня, Кабмін затвердив проект статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", 7 жовтня - склад правління акціонерної компанії, а 25 листопада - склад наглядової ради та склад ревізійної комісії компанії.

Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.

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За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.