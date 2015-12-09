"Укрзалізниця" може подати до суду за непідтверджені звинувачення у розтраті коштів підприємства – глава Мінінфраструктури

Акціонерне товариство "Укрзаліниця" може подати в суд на чиновників і громадських діячів, які звинуватили керівництво підприємства в розтраті 2,2 мільярда доларів, не надавши при цьому доказів таких звинувачень.

Про це в ході прес-конференції заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Я бачив інформацію про те, що нібито на "Укрзалізниці" втрати 2,2 мільярда доларів. Я хотів би нагадати, що загальний оборот компанії цього року буде приблизно 2,5-2,6 мільярда доларів. Звідки взялися 2,2 мільярда доларів. Що це таке? На базі чого це пораховано? Де фактаж?" - обурився міністр.

Він повідомив, що звернувся за роз'ясненнями, однак так і не отримав відповіді на свій запит.

"В залежності від відповідей, які ми отримаємо, будемо приймати рішення. І я не здивуюся, якщо "Укрзалізниця" прийме рішення піти до суду та поставити ці питання через суд", - сказав Пивоварський.

Він також звернув увагу на те, що керівники інших підприємств, роботу яких курирує Міністерство інфраструктури, також подадуть письмові запити до Антикорупційної прокуратури з проханням провести розслідування.

"Якщо є факти, то хтось має понести покарання. Якщо немає фактів, то теж хтось має понести покарання. Не можна просто так щось сказати, якщо немає фактів. А міністерство підтримує правоохоронні органи у справі притягнення винних до відповідальності", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що зараз "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури ведуть активні переговори щодо залучення фінансування для поліпшення роботи компанії.

"Укрзалізниця" та Мінінфраструктури ведуть активні переговори з ЄБРР і ЄІБ про залучення коштів. І коли виходить така інформація (звинувачення в корупції – УНІАН), то виникає багато питань. Аудована компанія – "Укрзалізниця", яка кожні півроку подає звіт. Як може бути, що з 2,5 мільярда доларів обороту 2,2 мільярда доларів вкрали? Це не дозволяє нам швидко залучати гроші та інвестиції", – підкреслив Пивоварський.

Читайте такожПідприємства "Укрзалізниці" повністю забезпечені замовленнями на 2016 рік

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що низка чиновників, у тому числі Одеської облдержадміністрації, звинуватили представників українського уряду та керівників кількох держкомпаній в тому, що вони покривають корупцію і займаються розкраданням державних коштів. При цьому чітких доказів обвинувачення так і не було представлено.