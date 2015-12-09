Вихід на прибутковість аеропорту "Бориспіль" є одним із ключових досягнень авіаційної галузі за 2015 рік

Про це повідомляється на сайті міжнародного аеропорту "Бориспіль" з посиланням на заяву міністра інфраструктури Андрія Пивоварського під час доповіді в Кабінеті Міністрів України.

"З-поміж основних здобутків авіаційної галузі - завершення року аеропортом "Бориспіль" з прибутком, вчасне виконання аеропортом всіх кредитних зобов'язань, приведення звітності підприємств до реального стану справ, забезпечення порозуміння між аеропортом "Бориспіль" та базовим перевізником", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки забезпеченню сталого зростання, за 11 місяців 2015 року обсяг виручки, фактично отриманої аеропортом "Бориспіль", зріс більш ніж удвічі - до рівня 2,6 мільярда гривень. При цьому, грошові надходження до аеропорту "Бориспіль" від авіакомпанії МАУ за рік зросли у 6,7 разів.

"Завдяки забезпеченню зростання надходжень, у 2015 році аеропорт повернув Міністерству фінансів та державним банкам більш ніж 1,6 мільярда гривень кредитних коштів та відсотків за ними. Забезпечення прибутковості державного підприємства дозволило збільшити суму платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у п'ять разів - до рівня 231 мільйона гривень. Загальна ж сума платежів аеропорту до бюджетів всіх рівнів за 11 місяців перевищила 405 мільйонів гривень", - резюмують у статті.

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