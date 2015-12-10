Ситуація на українсько-польському кордоні: в чергах на пунктах пропуску стоять понад 300 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби – Західний кордон, станом на 08.00 у пункті пропуску «Шегині» в черзі стоять 150 автотранспортних засобів. У пункті пропуску «Краковець» - 100 транспортних засобів. У пункті пропуску „Рава-Руська” – 80 транспортних засобів.

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У пункті пропуску «Грушів – Будомєж» (Яворівський район Львівської області), який розташований на території Республіки Польщі і призначений для міжнародного пасажирського руху та руху вантажних автомобілів з повною масою до 3,5 тонни, сьогодні черга транспортних засобів становить 30 одиниць техніки.

Водночас у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні Волинської області, у пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні Чернівецької області і в пунктах пропуску українсько-угорського кордону Закарпатської області - черг автотранспорту станом на 08.00 не зафіксовано, інформує прес-служба.