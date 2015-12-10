В Україну повернеться техогляд для легкових автомобілів

Кабінет міністрів України схвалив введення з 2019 року обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів, який було скасовано в 2011 році, з 2015 року - для вантажівок, з 2017 року - для автобусів, а до 2022 року - для мотоциклетної техніки.

Як йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, дані положення були схвалені урядом 9 грудня в рамках презентації законопроекту "Про приведення законодавства України в сфері автомобільного транспорту у відповідність до актів Європейського Союзу".

При цьому в міністерстві зазначили, що технічний огляд автотранспорту проводитиметься на станціях технічного обслуговування (СТО), а не через системи МРЕВ і ДАІ, як було раніше.

"Легкові автомобілі громадян необхідно буде вперше перевірити в період з 01.11.2019 до 28.02.2021 року. Нові легкові автомобілі підлягають перевіркам вперше лише через 4 роки після державної реєстрації, а далі - кожні 2 роки", - додали в міністерстві.

Також, згідно з документом, пропонується ввести встановлення пристроїв для обмеження швидкості вантажних автомобілів до 90 км/год (з 2015 року), автобусів - 100 км/год (з 2017 року) та шкільних автобусів - 70 км/год.

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Крім того, з 2021 року пропонується ввести ліцензування вантажоперевізників (понад 3,5 тонн), а також до 2019 року запровадити обов'язкову перевірку часу роботи/відпочинку водіїв громадського транспорту з допомогою тахографів.

У міністерстві зазначили, що для приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм необхідно імплементувати 14 законодавчих актів Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року керівництво МВС повідомило, що українцям не уникнути повернення техогляду автомобіля, оскільки норма обов'язкової перевірки технічного стану транспортних засобів передбачена Директивою Євросоюзу щодо перевірок придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку Україна прийняла разом з Угодою про асоціацію з ЄС, і ця Директива має бути впроваджена в Україні, згідно з планами, протягом 5 років.

Обов'язковий техогляд був скасований в 2011 році, а проведення техконтролю доручили комерційним СТО.