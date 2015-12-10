"Укрзалізниці" дозволили оформлювати митні декларації на перевезення вантажів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" ("Укрзалізниця") отримало дозвіл Державної фіскальної служби (ДФС) на здійснення митно-брокерської діяльності, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, це дозволяє з 1 грудня 2015 року, офіційного початку господарської діяльності "Укрзалізниці", оформляти митні декларації на більшість транзитних та імпортних вантажів від імені товариства.

"Для забезпечення безперебійного перевізного процесу "Укрзалізниця" вчасно надала ГФС кандидатури 198 своїх митних брокерів (декларантів) для реєстрації їх діяльності від імені "Укрзалізниці". З 30 листопада всі ці фахівці мають право декларувати транзитні та імпортні вантажі, що перевозяться залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що оформлення вантажів здійснюється від імені однієї юридичної особи - ПАТ "Укрзалізниця", а не від кількох юридичних осіб, як було раніше.

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Як повідомляв УНІАН, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" початку 1 грудня свою господарську діяльність.

21 жовтня цього року уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця". Раніше, 2 вересня, Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", 7 жовтня - склад правління акціонерної компанії, а 25 листопада - склад наглядової ради та склад ревізійної комісії компанії.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 229,8 мільярда гривень.

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За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи забере кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.