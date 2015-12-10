РФ продовжує блокувати турецькі фури біля кордону з Україною

РФ продовжує блокувати рух турецьких вантажівок з товарами біля українсько-російського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Ситуація з турецькими вантажівками залишається поки що без змін. Росія продовжує не пропускати на свою територію дані транспортні засоби. Водії не ризикують виїжджати за межі України, вони не знають, що їх чекає на російській території, тому знаходяться перед пунктами пропуску", - сказав Слободян.

Він уточнив, що така ситуація спостерігається на пунктах пропуску «Грем'яч» і «Сеньківка» у Чернігівській області та у пункту пропуску «Бачівськ» у Сумській області.

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Більша кількість транспортних засобів спостерігається у пункті «Бачівськ», а саме - близько 40 автомобілів. Близько 30 автомобілів скупчилися біля пункту пропуску «Сеньківка» і близько восьми - ще на одному пункті, відзначив Слободян.