В "Укрзалізниці" показали, як виглядатимуть відремонтовані пасажирські вагони (фото)

"Укрзалізниця" провела виставку пасажирських вагонів, які нещодавно ремонтувалися. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

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Повідомляється, що метою виставки було визначити єдиний підхід до проведення різних видів ремонту в подальшому: зокрема, буде визначено єдиний інтер'єр, стиль рухомого складу та технічні вимоги до проведення ремонтів.

Незабаром "Укрзалізниця" почне чотирирічну програму капітального відновлення пасажирських вагонів з подовженням терміну їх експлуатації на 13-15 років. Передбачено ремонтувати не менше 200 вагонів щорічно.

Загалом за підсумками 11 місяців 2015 року було відремонтовано 1854 пасажирські вагони, що більше плану на 2%. З них деповським ремонтом відновлено 1303 вагони, капітальними видами ремонту - 551.

Раніше в "Укрзалізниці" запевнили, що не планують збільшувати вартість проїзду пасажирськими поїздами у внутрішньому сполученні. Водночас залізничники наголошують, що несуть значне фінансово-економічне навантаження через забезпечення пільгових перевезень 17 категорій соціально-незахищених груп населення.