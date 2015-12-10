"Укрзалізниця" додала ще три поїзди на свята
Кількість додаткових поїздів на новорічні свята збільшили до 22.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на період новорічних і різдвяних свят 2015/2016 року збільшило до 22 кількість додаткових поїздів, додавши три потяги Дніпропетровк - Львів, Запоріжжя - Львів і Харків - Ужгород, повідомила прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, поїзд № 275/276 Дніпропетровськ - Львів вирушить із Дніпропетровська 3, 7 січня о 17:16 і прибуде до Львова на наступний день о 11:05.
Поїзд № 296 Запоріжжя - Львів відправиться із Запоріжжя 29 грудня, 2, 8 січня о 17:16, з прибуттям до Львова наступного дня о 11:05, а назад зі Львова - 30 грудня, 3, 9 січня о 14:11, з прибуттям в Запоріжжі на наступний день о 10:54.
Поїзд № 245 Харків - Ужгород відправиться в рейс із Харкова 28 грудня, 1, 7 січня о 23:45 і прибуде в Ужгород на наступний день о 23:55. З Ужгорода поїзд відправиться 30 грудня, 3, 9 січня о 8:12, з прибуттям до Харкова о 08:10 на наступний день.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 19 додаткових поїздів, що курсують в період новорічних та різдвяних свят, а в цілому на цей період компанія планує призначити більше 20 додаткових поїздів.
Крім того, "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.
Також з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.