"Укрзалізниця" додала ще три поїзди на свята

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на період новорічних і різдвяних свят 2015/2016 року збільшило до 22 кількість додаткових поїздів, додавши три потяги Дніпропетровк - Львів, Запоріжжя - Львів і Харків - Ужгород, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд № 275/276 Дніпропетровськ - Львів вирушить із Дніпропетровська 3, 7 січня о 17:16 і прибуде до Львова на наступний день о 11:05.

Поїзд № 296 Запоріжжя - Львів відправиться із Запоріжжя 29 грудня, 2, 8 січня о 17:16, з прибуттям до Львова наступного дня о 11:05, а назад зі Львова - 30 грудня, 3, 9 січня о 14:11, з прибуттям в Запоріжжі на наступний день о 10:54.

Поїзд № 245 Харків - Ужгород відправиться в рейс із Харкова 28 грудня, 1, 7 січня о 23:45 і прибуде в Ужгород на наступний день о 23:55. З Ужгорода поїзд відправиться 30 грудня, 3, 9 січня о 8:12, з прибуттям до Харкова о 08:10 на наступний день.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 19 додаткових поїздів, що курсують в період новорічних та різдвяних свят, а в цілому на цей період компанія планує призначити більше 20 додаткових поїздів.

Крім того, "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.

Також з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.