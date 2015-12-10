В ЄС оновили список ненадійних авіаперевізників

Казахстанську авіакомпанію "Air Astana" виключили із європейського списку ненадійних авіаперевізників.

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Про це заявив речник Єврокомісії Маргаритіс Схінас на брифінгу в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Єврокомісія доповнила сьогодні європейський список ненадійних авіаперевізників. З сьогоднішнього дня з нього виключена казахстанська авіакомпанія "Air Astana" і до нього внесена іракська національна авіакомпанія "Iraqi Airways", - сказав Схінас.

Оновлений список із 230 компаній, які не можуть літати до Євросоюзу, буде оприлюднено 11 грудня. Також у ньому сім перевізників, які підлягають експлуатаційним обмеженням. Вони можуть літати до ЄС тільки з повітряними суднами конкретних типів.