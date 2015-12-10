Пивоварський: без підвищення залізничних тарифів "у нас буде біда"

Підвищення тарифів на вантажоперевезення акціонерної компанії "Українська залізниця", створеної на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України (“Укрзалізниця"), на 30% у 2016 році зумовлене необхідністю відновлення основних фондів, що перебувають у критичному стані.

Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на засіданні ради з просування експорту у четвер.

"Зараз основна проблема "Укрзалізниці" - зношеність основних фондів. Якщо ми разом з вами (бізнесом - УНІАН) не знайдемо способів відновлення основних фондів, а це можна зробити за рахунок підвищення тарифів на вантажоперевезення, - у нас буде біда", - сказав він.

За словами міністра, у разі неможливості відновлення основних фондів "Укрзалізниці", транспортна інфраструктура країни постане перед значними проблемами як у контексті внутрішньої логістики, так і експорту.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), планує у 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи.

Зокрема, проект фінансового плану «Укрзалізниці» на 2016 рік, який зараз перебуває на узгодженні в Кабміні, передбачає підвищення вантажних тарифів з 1 січня 2016 року на 15%, а з 1 липня – ще на 15%.