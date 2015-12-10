"Укрзалізниця" спростувала інформацію про призначення заступника начальника УТЛЦ

Акціонерна компанія «Українська залізниця» спростувала поширену в деяких ЗМІ інформацію про нібито призначення Андрія Федоровського на посаду заступника начальника філії компанії «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), йдеться в повідомленні компанії.

«Зазначена особа не працює в ПАТ «Укрзалізниця» та його філіях", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в «Укрзалізниці» зараз проходить реорганізація структури, у зв'язку з чим проводиться пошук кандидатів на заміщення вакантних посад. Так, на початку тижня було оголошено відбір кандидатів на заміщення посад восьми директорів «Укрзалізниці» із різних напрямків. На наступному етапі буде оголошено відбори на заміщення посад керівників департаментів.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» - структурний підрозділ «Укрзалізниці», робота якого спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, удосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

УТЛЦ оперує майже 57 тис. вагонів державних вагонних компаній, які підпорядковані «Укрзалізниці», з них 42 тис. напіввагонів, 7 тис. критих вагонів, 8 тис. одиниць іншого спеціалізованого рухомого складу.