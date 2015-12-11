Ford інвестує $4,5 мільярда в електромобілі та гібриди

Американський автовиробник Ford Motor Co. планує до 2020 року вкласти 4,5 мільярди доларів в розробку електро- та гібридних автомобілів для задоволення технологічних потреб споживачів, повідомляє Прайм з посиланням на повідомлення компанії.

Протягом цього часу компанія планує додати до своєї лінійки продукції 13 електрокарів та гібридних автомобілів. Таким чином, частка таких автомобілів в портфелі продуктів компанії збільшиться до 40% з нинішніх 13%.

Ініціатива компанії включає в себе, зокрема, намір вже в 2016 році запропонувати споживачам нову версію Ford Focus Electric.

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"Ймовірно, дедалі більше й більше компаній інвестуватимуть в розробку електрокарів і гібридних автомобілів, оскільки до 2025 року нас чекають дуже суворі стандарти викидів шкідливих речовин", - прокоментувала ці плани агентству Bloomberg аналітик AutoTrader.com Мішель Кребс (Michelle Krebs).

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Концерн Ford був заснований в 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Компанія отримала популярність як перша у світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр.