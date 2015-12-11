Підвищення вантажних залізничних тарифів є злочином – Кужель

Про це заявила народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань промислової політики і підприємництва Олександра Кужель.

Вона уточнила, що після останнього підвищення тарифів, металурги Дніпропетровській області вже перевели свої вантажі з залізниці на автотранспорт.

"Вони ("Укрзалізниця") вже робили пробу, вони вже підняли вартість на залізниці. Результат – всім рекомендую проїхати по дорозі Дніпропетровськ – Нікополь, де у зв'язку з більшим подорожчанням залізничних перевезень, щоб не везти свої заготовки в Нікополь по залізниці, їх перевозять автомобілями. Дороги немає, просто немає, тому що там перевантаження. І це буде, по-перше, виклик всієї вітчизняної промисловості. По-друге, це зруйнує наші дороги",- зазначила Олександра Кужель.

Вона підкреслила, що підвищення залізничних тарифів за нинішньої економічної ситуації є злочином.

На думку Олександри Кужель, для оновлення рухомого парку і колійного господарства "Укрзалізниці" необхідно залучати кошти приватних інвесторів.

"Прийнятий Верховною Радою законопроект про внесення змін про державно-приватне партнерство відкриває перед державою дуже великі можливості. "Укрзалізниця", залишаючись державної, має можливість підписати державно-приватний договір з будь-якими інвесторами, дати їм можливість, щоб вони оновили склади, оновили шляху, відновили вокзали", - заявила нардеп.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір протягом 2016 року підвищити тарифи на вантажні перевезення на 30%. Тариф двічі зросте на 15% - з 1 січня і з 1 липня.

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За словами представників будівельної галузі, істотне зростання ж/д тарифу змушує їх відмовлятися від послуг залізниці і переводити свої вантажі на автомобільний транспорт. Для окремих виробників будівельних матеріалів чергове зростання вартості транспортування по залізниці може стати критичним. В першу чергу, це стосується щебеню й цегли.

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