"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Львова та Івано-Франківська

Акціонерна компанія "Українська залізниця" на 18 та 20 грудня призначила додаткові поїзди Київ - Львів та Київ - Івано-Франківськ, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд № 249/219 Київ - Івано-Франківськ вирушить з Києва в п'ятницю, 18 грудня о 22:34 і прибуде до Івано-Франківська в суботу о 12:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить у неділю, 20 грудня, 20:50 з прибуттям до столиці на наступний день о 09:13. Поїзд також буде проходити через Козятин, Вінницю, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

Поїзд № 228/227 Одеса - Львів відправиться з Одеси 18 грудня о 22:11 і прибуде до Львова у суботу о 10:01. Назад зі Львова поїзд відправитися в неділю, 20 грудня, в 19:06 і прибуде до Одеси в понеділок о 6:38. Поїзд буде зупинятися, зокрема, в Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці та Вапнярці.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" збільшила до 22 кількість додаткових потягів на новорічні свята. Крім того, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 16 додаткових потягів, що курсують в період новорічних та різдвяних свят, а в цілому на цей період компанія планує призначити більш 20 додаткових потягів.

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Також "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.