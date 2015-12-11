"Укрзалізниця" заробляє на клієнтах більше ніж РЗД - дослідження

Про це свідчать результати дослідження, проведеного "Центром транспортних стратегій".

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Тиждень тому губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі заявив, що "Укрзалізниця" недоотримує значні кошти, тому що вантажні тарифи української залізниці занижені. Експерти порівняли доходи і вантажообіг двох природних монополій України і Росії на підставі звітності УЗ і РЗД і з'ясували, що незважаючи на різницю в тарифах, "Укрзалізниця" заробляє на 30-38% більше доходів на кожній тонні перевезеного вантажу.

"Російська система розрахунку і сплати тарифних платежів є ще більш заплутаною і непрозорою, ніж українська – зазначають у ЦТС. РЖД має право надавати значні знижки до тарифів, тому оцінити, скільки реально платить клієнт за перевезення вельми проблематично. Але якщо оцінювати позиції державних операторів ж.д. перевезень – аналіз показує, що за фактом виручка УЗ від перевезення 1 тонни вантажу на відстань до 1 км на вище, ніж РЗД. З цього, розмови про нібито занижених доходи УЗ порівняно з РЗД не мають реальних підстав", - пояснили в ЦТС.

Як повідомлялося, в 2016 році Мінінфраструктури запланувало підвищення тарифів на вантажоперевезення на 30%. На 15% тариф зросте з 1 січня і ще на 15% - з першого липня. Свою позицію у Мінінфраструктури обґрунтували тим, що тарифи на залізничні перевезення в Україні нижча, ніж у ряді Європейських країн, в тому числі, в Росії.

У той же час Мінекономрозвитку виступило проти підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в такому обсязі, оскільки темпи зростання тарифів УЗ в три рази випереджають прогнозний рівень зростання цін на основну продукцію підприємств, чиї вантажі перевозяться по залізниці.