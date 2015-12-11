"Укравтодор" у 2016 році може одержати понад 15 мільярдів гривень – проект держбюджету

Такі дані містяться в проекті державного бюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на розвиток і утримання автомобільних доріг передбачено фінансування в обсязі 3,323 млн грн, що практично збігається з показником в бюджеті-2015.

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Крім того, 11,945 млрд грн пропонується виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. У 2015 році на ці цілі було виділено понад 17 млрд грн.

Ще 232 млн грн пропонується виділити на ремонт автодоріг державного значення у Львівській області.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума боргових зобов'язань "Укравтодору" перед кредиторами на кінець третього кварталу 2015 року становила 47,111 млрд грн. Заборгованість "Укравтодору" перед банками становить 38,711 млрд грн, із яких 5,132 млрд грн агенція має погасити в 2016 році. Крім того, зобов'язання "Укравтодору" за облігаціями становлять 8,4 млрд грн.

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Раніше Мінінфраструктури розробило та внесло в парламент законопроекти про створення дорожнього спецфонду для окремого фінансування дорожньої галузі. У планах міністерства передбачено, що спецфонд буде створено в наступному році й він дозволить зібрати на ремонт доріг близько 40 млрд грн. За словами керівництва Мінінфраструктури, дорожній фонд буде формуватися за рахунок паливного акцизу, плати за проїзд вантажного транспорту вагою більш як 12 тонн і штрафів за перевантаження автомобілів.