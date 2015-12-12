Литва припинила пасажирське залізничне сполучення з РФ

11:20, 12 грудня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Державна компанія «залізниці Литви» закрила пасажирський маршрут Вільнюс - Москва - Вільнюс.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС.

«Пряме пасажирське сполучення на цьому напрямку припиняється через значне зниження пасажиропотоку», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що це другий пасажирський маршрут російського напрямку, закритий як збитковий в поточному році литовськими залізничниками через різке скорочення числа клієнтів.

З 1 червня було припинено повідомлення між Вільнюсом і Санкт-Петербургом.

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