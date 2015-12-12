Глава Мінекономрозвитку не підтримав вибір Солончука на посаду гендиректора "Борисполя"

Про це Абромавічус сказав в інтерв'ю ТСН. «Зазвичай ми не коментуємо рішення Номінаційного комітету. Але можу сказати, що більшістю голосів ухвалено таке рішення. Я особисто можу сказати, що голосував проти цього кандидата (Юрія Солончука - УНІАН). Тому не все так всюди однозначно, - зазначив Абромавічус. - Я не можу гарантувати, я не юрист. Я впевнений, що якщо його призначать, в підсумку ... по-моєму прем'єр міністр ще не підписав ... що буде перевірка на люстрацію. Номінаційний комітет не займається люстрацією». При цьому міністр підкреслив, що він особисто виступає за те, щоб залучати до управління держактивами людей, раніше не задіяних у держсекторі.

Читайте такожКандидат на посаду гендиректора "Борисполя" Солончук вимагав від аеропорту $140 тисяч премії за роботу у 2007 році«Якби я прописував сам умови всіх конкурсів, яких людей особисто я шукаю - таких, що не керували ніколи держкомпаніями. Це раз. Ті, які не були на держслужбі до Майдану - це два. Ті, які не були депутатами жодного рівня ніде і ніколи, які не працювали ніколи в правоохоронних органах. Я постійно говорю, давайте шукати таких людей. І бувають часто зі мною згодні, головою покивали, а потім кандидатами виявляються ті люди, які працювали раніше в держслужбі», - поскаржився міністр.

Абромавічус не уточнив, чи означає його позиція, що конкурс на посаду гендиректора «Борисполя» буде оголошено знову.

«Номінаційний комітет розглядав цього року безліч керівників на посади безлічі компаній. І я чесно вам скажу, що якість кадрів залишає бажати кращого. Через політичний тиск, через репутаційні ризики для людей, які йдуть на ці посади у нас пул потенційних кандидатів дуже вузький », - підкреслив глава Мінекономрозвитку.

Він також висловив побажання, щоб у майбутньому не тільки Номінаційний комітет, але також і конкурсні комісії формувалися б під керівництвом Мінекономрозвитку, як найбільш віддаленого від галузевих перипетій органу.

«На позаминулому засіданні Кабінету міністрів, на якому обговорювалася реформ державної компанії, ми сказали що потрібно покращувати. Щоб ось на ті компанії, керівників яких призначає Номінаційний комітет, нехай і конкурсна комісія на первинному етапі буде під Міністерством економічного розвитку і торгівлі - ні під Міністерством інфраструктури, ні під Міністерством енергетики. Прем'єр нас підтримав, тому найближчим часом цими питаннями - і Бориспільський аеропорт, і «Укрзалізниця» - всі ці конкурси будуть проходити виключно з комісією при Міністерстві економрозвитку».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. 16 листопада комісія визначила чотирьох претендентів на посаду. У список увійшли: екс-глава Державіаслужби Молдови Валентин Візант, віце-президент «МАУ» з питань фінансів громадянин Польщі Пйотр Іканович, екс-керівник «Борисполя» Сергій Гомболевський і Юрій Солончук.

Чинний директор «Борисполя» Євген Дихне також брав участь у конкурсі, в шорт-лист не потрапив і подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою призупинити конкурс, оскільки незрозумілими були умови відбору кандидатів. Проте суд відмовив Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу.

В кінці листопада Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств, що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, рекомендував Кабінету міністрів України призначити генеральним директором найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" керівника державіапідприємства "Україна" Юрія Солончука.

У той же час, за наявними в розпорядженні УНІАН матеріалами, експерти, що брали участь у засіданні Комітету висловилися різко проти кандидатури Солончука. Таке ж рішення винесли і незалежні члени Номінаційного комітету, які представляють міжнародні організації, що працюють в Україні.