Запрацював "Новий шовковий шлях" через Грузію в обхід Росії

Як передає Радіо Свобода, сьогодні з Китаю в Грузію прибув перший транзитний контейнерний поїзд в рамках так званого «Нового шовкового шляху».

На Тбіліському залізничному вокзалі потяг зустрічали прем'єр-міністр Грузії, міністри економіки та закордонних справ.

Згідно з заявою грузинського керівництва, "Новий шовковий шлях" через грузинську територію значно скоротить час доставки вантажів з Китаю до Європи.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив на урочистій церемонії, що доставка вантажів з Тихоокеанського узбережжя до Європи "Новим шовковим шляхом" відтепер буде займати два тижні замість півтора місяців. За його словами, для доставки за призначенням тих же контейнерів морським маршрутом знадобилося б 40-45 днів.

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Міністр закордонних справ Грузії Георгій Квірікашвілі особливо підкреслив, що вантажі з Китаю і Південної Кореї будуть доставлятися з грузинських портів не тільки в Туреччину, але і безпосередньо в Європу – через Чорне море.

Контейнери, завантажені електротехнікою, були відправлені з Китаю 29 листопада, пройшли по території Казахстану, потім через Каспійське море були доставлені в Азербайджан, звідки залізницею прибули в Тбілісі. З Тбілісі їх відправлять в чорноморський порт Поті, звідти до Туреччини, а потім до Європи. Саме цей маршрут називається "Новий шовковий шлях".

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада торговий представник України Наталія Микольська заявила, що Україна може взяти активну участь у проекті уряду Китаю "Економічний пояс Великого шовкового шляху", відкривши нові торгові шляхи і наростивши експорт.

8 грудня про перспективи участі України в розвитку "Нового шовкового шляху" з участю країн Далекого і Середнього Сходу заявляв міністр закордонних справ Павло Клімкін.