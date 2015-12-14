Перший заступник міністра інфраструктури має намір взяти участь у конкурсі з відбору голови правління "Укрзалізниці"
Дата оголошення конкурсу наразі невідома.
Перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер, який слідом за главою міністерства Андрієм Пивоварским 11 грудня заявив про відставку із посади, яку він обіймав, має намір взяти участь у конкурсі на заміщення посади голови правління, створеного на базі "Укрзалізниці" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.
"Правда, Шульмейстер хоче взяти участь у конкурсі", - повідомили в прес-службі.
Разом з тим, у прес-службі зазначили, що Мінінфраструктури вже підготувало проект розпорядження про оголошення вищезазначеного конкурсу, а також розробило низку кваліфікаційних вимог до кандидатів на зазначену посаду та погодило з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, після чого документи були передані на розгляд до Кабінету міністрів для затвердження.
При цьому, коли буде оголошено конкурс - наразі невідомо.
Читайте такожПризначення керівництва "Укрзалізниці" має йти тільки через конкурс – депутати
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, а також перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян заявили про намір подати у відставку. Пивоварський повідомив, що після свого звільнення має намір повернутися в бізнес. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників.
Читайте також"Укрзалізниця" шукає компанію для розробки нового корпоративного стилю
Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.
Шульмейстер був призначений першим заступником міністра наприкінці грудня 2014 року і до призначення обіймав посаду керівника столичної групи компаній "Фокстрот".
Омелян до свого призначення очолював апарат екс-міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака.