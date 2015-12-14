Fitch очікує завершення реструктуризації "Укрзалізниці" в 1 кварталі 2016 року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що умови реструктуризації бондів Державного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 500 мільйонів доларів відповідають умовам обміну проблемних боргових зобов'язань, і очікує завершення процесу реструктуризації цих бондів в кінці лютого – початку березня 2016 року.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"9 грудня 2015 року "Укрзалізниця" оголосила про узгодження умов реструктуризації єврооблігацій на 500 мільйонів доларів з Комітетом кредиторів. Єврооблігації структуровані як облігації Shortline Plc, що представляють собою участь в кредиті, за яким "Укрзалізниця" виступає гарантом. Умови реструктуризації включають продовження строку погашення до 15 вересня 2021 року замість 21 травня 2018 року, підвищення купона з 9,5% до 9,875% і графік амортизації основної суми боргу. Близько 60% основної суми боргу буде виплачено в 2019 році і на 20% буде виплачено в 2020 2021 роках", - йдеться в повідомленні.

При цьому Fitch відзначили, що боргові операції з обміну бондів зазвичай призводять до зниження рейтингу емітента – в даному випадку "Укрзалізниці" - до рівня "обмежений дефолт". Проте завершення реструктуризації боргу дозволить переглянути рейтинг.

"Fitch очікує завершення реструктуризації наприкінці лютого - початку березня 2016 року, після чого послідують відповідні рейтингові дії", - зазначили в агентстві.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня поточного року "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деяким внутрішнім двосторонніх кредитних угод, крос-дефолт за єврооблігаціями. Компанія також повідомила про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 мільярди гривень при загальній сумі боргу в 37,5 мільярда гривень. З них, за словами керівництва "Укрзалізниці", внутрішній борг перед приватними кредиторами склав близько 22 мільярдів гривень.

Під реструктуризацію не підпадають борги "Укрзалізниці" перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційним двостороннім позиками перед Ексімбанком Кореї.

У липні цпоточного року "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.

9 грудня "Укрзалізниця" провела переговори з групою компаній по управлінню активами в складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners LP і погодила умови перепрофілювання облігацій зі ставкою 9,5% на суму 500 мільйонів доларів строком погашення у 2018 році.