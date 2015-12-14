На новорічні свята пустять додатковий потяг Hyundai Київ - Запоріжжя

Акціонерна компанія "Українська залізниця" на 30 і 31 грудня призначила додатковий швидкісний потяг "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, додатковий потяг "Інтерсіті+" № 736/735 буде курсувати в ці дні за звичайним розкладом: вирушатиме з Києва о 15:00, з прибуттям в Запоріжжі у 21:58, а назад з Запоріжжя - 23:12, з прибуттям до столиці о 06:10.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" збільшила до 22 кількість додаткових поїздів на новорічні свята. Крім того, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 16 додаткових поїздів, що курсують в період новорічних та різдвяних свят, а в цілому на цей період компанія планує призначити більш 20 додаткових поїздів.

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Також "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.