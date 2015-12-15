Не можна підвищувати залізничні тарифи без погодження з вантажовідправниками – голова Народного фронту

«Будь-яке підвищення тарифів повинно проводитися тільки після обговорення з замовниками – представниками видобувної галузі, з аграріями. І тільки після цього можна приймати таке рішення», - зазначив Максим Бурбак.

Він зазначив, що після підвищення залізничного тарифу на перевезення у 2013 році частина вантажовідправників вже перейшли на автомобільний транспорт.

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«У зернотрейдерів у 2013-му році співвідношення використання автомобільного транспорту і тяги по залізниці було десь 50/50, в 2014-му році це стало 70% автомобілі і 30% залізниця. Перше питання – це тарифи, і друге питання – це дефіцит вагонів в пікове навантаження», - уточнив екс-міністр інфраструктури.

За його словами, зараз «Укрзалізниця» має в діалозі з вантажовідправниками знайти компромісний варіант тарифної політики.

«Тут треба дуже тонко провести дискусію з замовниками, зернотрейдерами для того, щоб все ж таки повернути перевезення нашого зерна в порти України. Зараз агропромисловий комплекс – це одна з головних експортних складових нашого бюджету», - вважає Максим Бурбак.

Він додав, що після корпоратизації «Укрзалізниці», вона повинна сама заробляти, а не дотуватися з держбюджету, тому підприємство не може бути зацікавлене в простої вагонів, який може виникнути в результаті догляду вантажів із залізниці.

Нагадаємо, Мінінфраструктури має намір підвищити тарифи на перевезення вантажів на 30% протягом 2016 року. Тариф двічі зросте на 15% – з 1 січня і з 1 липня.

Як повідомлялося, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський заявив, що українська аграрна продукція вже має досить високі логістичні витрати. Тому суттєве підвищення вартості залізничних вантажоперевезень може зробити українське зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку.