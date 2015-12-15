Не можна підвищувати залізничні тарифи без погодження з вантажовідправниками – голова Народного фронту

08:45, 15 грудня 2015
Транспорт/Звя'зок
153

«Укрзалізниця» повинна обговорювати зміну тарифів на вантажні перевезення зі споживачами, щоб прийти до єдиної думки. Таку думку висловив екс-міністр інфраструктури, голова фракції «Народного фронту» у Верховній раді Максим Бурбак.

УНИАН

«Будь-яке підвищення тарифів повинно проводитися тільки після обговорення з замовниками – представниками видобувної галузі, з аграріями. І тільки після цього можна приймати таке рішення», - зазначив Максим Бурбак.

Він зазначив, що після підвищення залізничного тарифу на перевезення у 2013 році частина вантажовідправників вже перейшли на автомобільний транспорт.

Читайте також"Укрзалізниця" заробляє на клієнтах більше ніж РЗД - дослідження

«У зернотрейдерів у 2013-му році співвідношення використання автомобільного транспорту і тяги по залізниці було десь 50/50, в 2014-му році це стало 70% автомобілі і 30% залізниця. Перше питання – це тарифи, і друге питання – це дефіцит вагонів в пікове навантаження», - уточнив екс-міністр інфраструктури.

За його словами, зараз «Укрзалізниця» має в діалозі з вантажовідправниками знайти компромісний варіант тарифної політики.

«Тут треба дуже тонко провести дискусію з замовниками, зернотрейдерами для того, щоб все ж таки повернути перевезення нашого зерна в порти України. Зараз агропромисловий комплекс – це одна з головних експортних складових нашого бюджету», - вважає Максим Бурбак.

Він додав, що після корпоратизації «Укрзалізниці», вона повинна сама заробляти, а не дотуватися з держбюджету, тому підприємство не може бути зацікавлене в простої вагонів, який може виникнути в результаті догляду вантажів із залізниці.

Нагадаємо, Мінінфраструктури має намір підвищити тарифи на перевезення вантажів на 30% протягом 2016 року. Тариф двічі зросте на 15% – з 1 січня і з 1 липня.

Як повідомлялося, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський заявив, що українська аграрна продукція вже має досить високі логістичні витрати. Тому суттєве підвищення вартості залізничних вантажоперевезень може зробити українське зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter