Jeep відкликає в Росії майже 7 тисяч автомобілів

Автомобільна компанія Jeep відкликає 6,6 тисячі автомобілів марки Grand Cherokee, проданих у Росії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву Росстандарту.

"Відкликанню підлягають автомобілі, вироблені до травня 2013 року та реалізовані з листопада 2010-го по 30 липня 2013-го", - йдеться в повідомленні.

Причиною відкликання стала ймовірність того, що внутрішнє реле паливного насоса, встановлене в повністю інтегрованому блоці живлення (TIPM), може працювати з перебоями і несподівано відмовити. Дана проблема може призвести до зупинки двигуна. Всі ремонтні роботи будуть виконані безкоштовно для власників.

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Раніше автоконцерн Volkswagen оголосив про відкликання з європейського ринку 8,5 мільйона машин з дизельними двигунами EA189, які фігурують у "Дизельгейті". Це стало реакцією на вимогу Німеччині перевірити 2,4 мільйона авто на предмет фальсифікації даних щодо викидів.

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