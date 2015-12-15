"Укрзалізниця" визначила переможця конкурсу на посаду фіндиректора

Комісія публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), визначила Олександра Бужора переможцем конкурсу на посаду фінансового директора компанії.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", відкритий відбір на посаду фіндиректора акціонерної компанії проводилося з 27 жовтня по 23 листопада 2015 року в два етапи через велику кількість бажаючих взяти в ньому участь. Заявки на участь подали 57 кандидатів.

"Деякі з них входили до рейтингів кращих фінансових директорів України", - наголошується в повідомленні.

Бужор став переможцем другого етапу конкурсу, він має досвід управління фінансами в компаніях "Харківтрансгаз", "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, за результатами розгляду поданих пакетів документів було відібрано 14 претендентів, яких запросили на засідання постійно діючої комісії "Укрзалізниці" з розгляду питань організаційної структури, систем управління персоналом, соціальної політики і мотивації праці.

Після першого етапу відбору претендентів на посаду фіндиректора новоствореної компанії комісія винесла на розгляд правління 6 претендентів, які мають значний досвід управління фінансовими службами великих підприємств із розгалуженою географічної холдинговою структурою, практичний досвід проведення структурування та впровадження складних фінансових боргових зобов'язань, впровадження та координації єдиної фінансово-економічної політики.

Претенденти на розгляд правління запропонували свій план дій у перші 100 днів роботи на посаді фінансового директора "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про намір у січні 2016 року завершити конкурсний відбір та призначити керівників вищої ланки управління.

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У зв'язку з початком господарської діяльності з 1 грудня "Укрзалізниця" почала пошук кандидатів на 8 керівних посад: директора по пасажирським перевезенням і сервісу, директора з інженерно-технічного забезпечення, директора з безпеки, директора по інфраструктурі, директора з вантажних перевезень і логістики, директора зі стратегічного розвитку та корпоративного управління, операційного директора і директора з персоналу та соціальної політики.