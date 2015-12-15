Кабмін подав в Раду законопроект про залізничний транспорт у новій редакції

Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради закон про залізничний транспорт в новій редакції, проект якого був розроблений Міністерством інфраструктури в травні поточного року.

Відповідний законопроект №3650 зареєстрований на парламентському сайті 14 грудня, але текст документа наразі відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроекти про залізничному транспорті в новій редакції, про створення нового органу - Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ) і передав їх на розгляд у Верховну Раду.

Створена наприкінці жовтня на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічна акціонерна компанія "Українська залізниця" 1 грудня розпочала свою господарську діяльність.

29 травня Мінінфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект "Про залізничний транспорт".

Документ, зокрема, передбачає відкриття для приватних перевізників на правах операторів інфраструктури доступу до залізничних об'єктів, зокрема, до локомотивної тяги, а також надання можливості здійснювати пасажирські перевезення.

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Крім того, законопроект передбачає створення ряду нових органів, зокрема, Державного агентства залізничного транспорту, державних органів з безпеки на транспорті та Комісії з розслідування аварій на транспорті. Остання підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету міністрів.

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Також законопроект передбачає зміну системи тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, яку формуватиме пропонований до створення нового органу - Нацкомісія з питань регулювання транспорту (НКРТ), а не "Укрзалізниця".