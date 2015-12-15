"Укрзалізниця" за підсумками року має вийти на нульовий баланс – Яценюк

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за підсумками поточного року має вийти на нульовий баланс прибутку і збитку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з посиланням на дані міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, передає прес-служба Кабінету міністрів України.

У прес-службі з посиланням на Яценюка також повідомили про скорочення збитків "Укрзалізниці" в січні-вересні 2015 року до 5 мільярдів гривень.

"Якщо минулого року було 15 мільярдів збитків, то протягом 9 місяців цього року йде скорочення майже в чотири рази – збитки склали 5 мільярдів", - цитує прес-служба Яценюка.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, у проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2015 рік планові доходи становлять 46-47 мільярдів гривень, тоді як за оперативними даними за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень.

Фінансовий план залізниць України на 2015 рік передбачає залучення запозичень в сумі 22,4 мільярда гривень, повернення запозичень у розмірі 27,8 мільярда гривень.

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1 грудня початку господарську діяльність створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця". Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.