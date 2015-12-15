"Укрзалізниця" за підсумками року має вийти на нульовий баланс – Яценюк
Протягом 9 місяців поточного року збитки "Укрзалізниці" скоротилися втричі.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за підсумками поточного року має вийти на нульовий баланс прибутку і збитку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з посиланням на дані міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, передає прес-служба Кабінету міністрів України.
У прес-службі з посиланням на Яценюка також повідомили про скорочення збитків "Укрзалізниці" в січні-вересні 2015 року до 5 мільярдів гривень.
"Якщо минулого року було 15 мільярдів збитків, то протягом 9 місяців цього року йде скорочення майже в чотири рази – збитки склали 5 мільярдів", - цитує прес-служба Яценюка.
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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, у проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2015 рік планові доходи становлять 46-47 мільярдів гривень, тоді як за оперативними даними за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень.
Фінансовий план залізниць України на 2015 рік передбачає залучення запозичень в сумі 22,4 мільярда гривень, повернення запозичень у розмірі 27,8 мільярда гривень.
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1 грудня початку господарську діяльність створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця". Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.