Продажі легкових авто в Європі зростають 27-й місяць поспіль

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-листопаді 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,7% - до 12,603 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за 11 місяців поточного року продажі зросли на 8,6% - до 13,045 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 20,9%, в Італії – на 15,5%, Великобританії – на 6,2%, Франції – на 6,2% та Німеччини – на 5,4%.

У той же час, у листопаді поточного року порівняно з листопадом минулого року продажі авто в ЄС збільшилися на 13,7% - до 1,085 млн одиниць, а з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії - на 13,7%, до 1,124 млн штук. Як відзначили в асоціації, у листопаді зростання продажів продовжилося 27-й місяць поспіль.

Минулого місяця зростання продажів продемонстрували Іспанія – на 25,4%, Італія – на 23,5%, Франція – на 11,3%, Німеччина – на 8,9% і Великобританія – на 3,8%.

Серед європейських країн лідером за кількістю проданих автомобілів традиційно стала Німеччина з результатом 272,3 тис. авто, Великобританія - 178,8 тис. і Франція - 150,3 тис.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року скоротилася до 24,3% з 26,6%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом зросли на 4,1% – до 263,7 тис. автомобілів. При цьому бренди, що входять в концерн, також збільшили продажі. Зокрема, Volkswagen - на 2,8%, Audi - на 4,4%, Skoda - на 11,7% і Porsche - на 4,9%, а продажі Seat впали на 3%.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в листопаді 2015 року порівняно з листопадом минулого року збільшив продажі на 13,6% - до 112,3 тис. одиниць, а частка компанії збереглася на рівні 10,4%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, також збільшила продажі в листопаді – на 14,7%, до 106,1 тис. авто, частка компанії незначно збільшилася – до 9,8%.

Збільшили продажі також компанії Ford – на 20,5%, BMW – на 10,1%, FCA – на 18,6%, Daimler – на 22,8% (у тому числі бренд Mercedes – на 18,7% і Smart – на 71,2%), Opel Group – на 18,3%.

Продажі японських автовиробників Toyota, Nissan і Mazda в Європі збільшилися минулого місяця відповідно на 6,1%, 5,4% та 38%. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 11,6% і 9,3%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) за 10 місяців 2015 року збільшилися на 8,2% - до 11,5 млн авто. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів в ЄС збільшилися на 8,6% - до 9,056 млн одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді скоротилися 54% - до 41,127 тис. штук.

Довідка УНІАН. ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.