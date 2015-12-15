УЗ перед святами додала два потяги "Інтерсіті+" між Києвом і Харковом

Акціонерна компанія «Українська залізниця» на 18 і 25 грудня призначила додатковий швидкісний потяг "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Харків - Київ, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №728/727 вирушить зі станції Київ-Пасажирський 18, 25 грудня (п'ятниця) о 15:41 і прибуде до Харкова о 20:16. Поїзд зробить зупинки на станціях Дарниця (15:55-15:57), Миргород (17:49-17:50), Полтава-Київська (18:39-18:41).

Назад з Харкова поїзд вирушить 19 і 26 грудня (субота) о 08:47 і прибуде до столиці о 13:28 із зупинками на станціях Полтава-Київська (10:25- 0:27), Миргород (11:17-11:18) і Дарниця (13:12-13:14).

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" збільшила до 22 кількість додаткових поїздів на новорічні свята. Крім того, на 30 і 31 грудня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний потяг "Інтерсіті+" Київ - Запоріжжя.

Також "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.