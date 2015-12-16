Пивоварський розповів, коли в Україні можуть з'явитися якісні дороги

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який днями подав у відставку.

"Якщо буде прийнятий закон про цільовий дорожній фонд, через п'ять років якість наших доріг можна вивести на середньоєвропейську", - зазначив міністр, відповідаючи на питання про доцільність введення плати за перевантаження транспорту, яка входила в плани міністерства. (Через схожу ініціативи в Росії зараз страйкують далекобійники - ред.).

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"Не плутайте плату за перевантаження з платою за проїзд. Це різні речі! У Росії пропонують ввести плату на проїзд усьому вантажного транспорту, не важливо – з перевантаженням він їде чи ні. Ми прийдемо до плати за проїзд вантажного транспорту, в якийсь момент в житті України – через 2 роки, через 3-5... Після того, як буде побудована якісна мережа сучасних доріг", - резюмував Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якщо проводити прозорий конкурс серед підрядників, то на один кілометр дороги європейської якості України потрібно витратити $250-300 тисяч. За його словами, враховуючи протяжність українських доріг, Україні необхідно в рік 25-30 млрд грн для їх обслуговування.